Провести выборы в Ливии сейчас трудно, считает эксперт

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Главной темой Международной конференции по урегулированию в Ливии 12-13 ноября в итальянском Палермо станет подготовка президентских и парламентских выборов в этой стране, считает российский эксперт, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

По его оценке, сейчас проведение выборов затруднено, так как ряд крупных группировок отказываются в них участвовать. По мнению Семенова, единственный способ их примирить – выработать компромиссную формулу распределения доходов от добычи и экспорта ливийской нефти.

Ряд группировок не хотят участвовать в выборах



"Конференция в Палермо – следующий, очередной этап урегулирования в Ливии. Первым этапом были Схиратские договоренности в Марокко в 2015 году, затем Парижские договоренности мая 2018 года. Сейчас – новый этап. Скорей всего, будут решать задачу о том, как и когда будут проводиться выборы", — заявил Семенов в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что о проведении выборов было решено еще в Париже в мае, причем они должны были состояться в декабре, однако "перспектива их туманна". Командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара можно было бы примирить с премьер-министром Файезом Сарраджем, считает востоковед, но "сторон гораздо больше, чем две".

"Есть еще 13 группировок западной Ливии, которые отказались признать Парижские договоренности. После Схиратских договоренностей эти группировки отказались признавать каким-либо образом Хафтара. Для них любое включение в руководство Ливии Хафтара неприемлемо. Это большая проблема, которую трудно привести к общему знаменателю. Одной конференции здесь будет мало. Но какая-то общая дорожная карта (в Палермо — ред.) может быть выработана", — считает Семенов.

По его словам, возобновившийся в 2014 году конфликт в Ливии показал, "что просто провести выборы недостаточно – в них может не принять участие нужное количество ливийцев". "Многие группировки, структуры, обладающие реальной силой "на земле", могут отказаться от участия в таких выборах. Соответственно, выборы потеряют какой-либо смысл", — рассуждает он.

Два европейских подхода к Ливии



По его словам, сейчас в европейском сообществе есть два взгляда на решение ливийской проблемы.

"Главный вопрос – что вначале, а что после: выборы, а потом процесс примирения — это позиция Франции, либо вначале процесс нормализации и консенсуса, а потом выборы — это позиция Италии. Похоже, итальянцам удалось эту идею провести, поэтому конференция происходит именно в Палермо", — отметил эксперт.

Хафтар хочет легализоваться



Что касается Хафтара, то он, по данным Семенова, согласен на проведение парламентских и президентских выборов. Более того, он согласился бы, если бы президентом стал представитель Триполи, считает эксперт, но при условии, что сам Хафтар получит официальный статус министра обороны Ливии.

"Многих зарубежных игроков бы устроил именно такой сценарий – тот же Саррадж или его представитель был бы президентом, а Хафтар будет обладать контролем над вооруженными силами на посту министра обороны. Тесть сохранение его нынешней функции, но легализованной. Сейчас он командующий непризнанной армией – его задача обрести легальность", — считает Семенов.

Федерализация плюс распределение доходов от нефти

По мнению Семенова, главный инструмент решения проблем, на который нужно напирать, – это ливийская нефть.

"Кто и какие доходы от ее добычи и экспорта будет получать – на этом и надо делать акцент. Если группировки и племена западной Ливии сохранят доходы от нефти при сохранении своей военной силы, которой они могут гарантировать свои интересы, то они пойдут на договоренности. Вокруг ливийского "черного золота" и должна выстраиваться архитектура новой Ливии. Надо найти формулу, по которой нефтяные доходы будут распределяться между всеми главными акторами. Политические или религиозные предпочтения уходят на второй план", — считает он.

Второй шаг – это федерализация страны "при сохранении самостоятельности нынешних игроков". "Не надо унитарных структур, как во времена Каддафи. Надо закрепить самоуправление и местные советы", — предлагает эксперт.

Хафтар в Палермо не едет?

Международная конференция по урегулированию в Ливии состоится в Палермо 12-13 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет представлена на мероприятии на самом высоком уровне. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что в графике самого Путина посещение конференции не значится.

Хафтар ранее подтвердил участие в конференции, однако в воскресенье источник в Ливийской национальной армии сообщил РИА Новости, что маршал все же не поедет в Палермо.

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке на востоке заседает избранный народом парламент, а в Триполи на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который 7 ноября посетил Москву для переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

В мае 2018 года в Париже прошли переговоры по ливийскому урегулированию с участием Сарраджа, Хафтара, главы тобрукского парламента Агила Салеха и главы высшего госсовета в Триполи Халида аль-Мушри. Стороны договорились провести 10 декабря парламентские и президентские выборы в стране. Однако к их проведению фактически ничего не готово. 8 ноября на Совбезе ООН спецпредставитель генсека всемирной организации по этой стране Гасан Саламе заявил, что избирательный процесс должен состояться весной 2019 года.