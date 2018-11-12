Провести выборы в Ливии сейчас трудно, считает эксперт

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Главной темой Международной конференции по урегулированию в Ливии 12-13 ноября в итальянском Палермо станет подготовка президентских и парламентских выборов в этой стране, считает российский эксперт, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
По его оценке, сейчас проведение выборов затруднено, так как ряд крупных группировок отказываются в них участвовать. По мнению Семенова, единственный способ их примирить – выработать компромиссную формулу распределения доходов от добычи и экспорта ливийской нефти.
Ряд группировок не хотят участвовать в выборах
Эксперт отметил, что о проведении выборов было решено еще в Париже в мае, причем они должны были состояться в декабре, однако "перспектива их туманна". Командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара можно было бы примирить с премьер-министром Файезом Сарраджем, считает востоковед, но "сторон гораздо больше, чем две".
"Есть еще 13 группировок западной Ливии, которые отказались признать Парижские договоренности. После Схиратских договоренностей эти группировки отказались признавать каким-либо образом Хафтара. Для них любое включение в руководство Ливии Хафтара неприемлемо. Это большая проблема, которую трудно привести к общему знаменателю. Одной конференции здесь будет мало. Но какая-то общая дорожная карта (в Палермо — ред.) может быть выработана", — считает Семенов.
По его словам, возобновившийся в 2014 году конфликт в Ливии показал, "что просто провести выборы недостаточно – в них может не принять участие нужное количество ливийцев". "Многие группировки, структуры, обладающие реальной силой "на земле", могут отказаться от участия в таких выборах. Соответственно, выборы потеряют какой-либо смысл", — рассуждает он.
Два европейских подхода к Ливии
"Главный вопрос – что вначале, а что после: выборы, а потом процесс примирения — это позиция Франции, либо вначале процесс нормализации и консенсуса, а потом выборы — это позиция Италии. Похоже, итальянцам удалось эту идею провести, поэтому конференция происходит именно в Палермо", — отметил эксперт.
Хафтар хочет легализоваться
"Многих зарубежных игроков бы устроил именно такой сценарий – тот же Саррадж или его представитель был бы президентом, а Хафтар будет обладать контролем над вооруженными силами на посту министра обороны. Тесть сохранение его нынешней функции, но легализованной. Сейчас он командующий непризнанной армией – его задача обрести легальность", — считает Семенов.
Федерализация плюс распределение доходов от нефти
"Кто и какие доходы от ее добычи и экспорта будет получать – на этом и надо делать акцент. Если группировки и племена западной Ливии сохранят доходы от нефти при сохранении своей военной силы, которой они могут гарантировать свои интересы, то они пойдут на договоренности. Вокруг ливийского "черного золота" и должна выстраиваться архитектура новой Ливии. Надо найти формулу, по которой нефтяные доходы будут распределяться между всеми главными акторами. Политические или религиозные предпочтения уходят на второй план", — считает он.
Второй шаг – это федерализация страны "при сохранении самостоятельности нынешних игроков". "Не надо унитарных структур, как во времена Каддафи. Надо закрепить самоуправление и местные советы", — предлагает эксперт.
Хафтар в Палермо не едет?
Хафтар ранее подтвердил участие в конференции, однако в воскресенье источник в Ливийской национальной армии сообщил РИА Новости, что маршал все же не поедет в Палермо.
После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке на востоке заседает избранный народом парламент, а в Триполи на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который 7 ноября посетил Москву для переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
В мае 2018 года в Париже прошли переговоры по ливийскому урегулированию с участием Сарраджа, Хафтара, главы тобрукского парламента Агила Салеха и главы высшего госсовета в Триполи Халида аль-Мушри. Стороны договорились провести 10 декабря парламентские и президентские выборы в стране. Однако к их проведению фактически ничего не готово. 8 ноября на Совбезе ООН спецпредставитель генсека всемирной организации по этой стране Гасан Саламе заявил, что избирательный процесс должен состояться весной 2019 года.