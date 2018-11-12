В Перу автобус с юношеской командой по футболу упал в пропасть

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Автобус, перевозивший юношескую команду по футболу, упал в пропасть на севере Перу, в результате погибли семь подростков и еще 11 человек получили ранения, сообщила министр здравоохранения страны Сильвия Пессах телеканалу Canal N.

Инцидент произошел в воскресенье в районе города Чачапояс, входящего в состав региона Амасонас. По данным местных СМИ, автобус потерял управление и упал в пропасть.

"Погибли 7 подростков. Родственники опознали тела", — сообщила министр.

"Среди 11 пострадавших — 10 подростков в возрасте 13-14 лет и одна женщина", — добавила Пессах. Все пострадавшие были госпитализированы, двух подростков уже отпустили домой из медучреждений.

Федерация футбола Перу выразила соболезнования в связи с произошедшим.