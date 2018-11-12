Движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в ЛНР

Выборы в ДНР и ЛНР (83)

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Возглавляемое и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент с 74,13% голосов, сообщила журналистам сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко после обработки 96 % бюллетеней.

"За республиканский список кандидатов в депутаты от Общественного движения "Мир Луганщине" проголосовало – 74,13 % избирателей", — сказала Кравченко.

Она уточнила, что за республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения "Луганский Экономический Союз" проголосовало 25,16% избирателей. "Недействительными признаны 0,71 % бюллетеней", — сказала Кравченко.

Выборы в ЛНР прошли 11 ноября. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.