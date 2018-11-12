Пушилин лидирует на выборах главы ДНР с 60,9% голосов

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин лидирует на выборах в главы ДНР с 60,9% голосов, заявила журналистам глава ЦИК Ольга Позднякова после обработки 97,52% протоколов.
"На 8.00 мск были обработаны 97,52% бюллетеней с 385 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7.8%, Медведев Владимир Анатольевич – 6,4%, Пушилин Денис Владимирович – 60,9%, Храменков Роман Александрович – 14,1%, Шишкина Елена Николаевна – 9,2%", — сказала Позднякова.