Пушилин лидирует на выборах главы ДНР с 60,9% голосов

Выборы в ДНР и ЛНР (83)

Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин лидирует на выборах в главы ДНР с 60,9% голосов, заявила журналистам глава ЦИК Ольга Позднякова после обработки 97,52% протоколов.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.

"На 8.00 мск были обработаны 97,52% бюллетеней с 385 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7.8%, Медведев Владимир Анатольевич – 6,4%, Пушилин Денис Владимирович – 60,9%, Храменков Роман Александрович – 14,1%, Шишкина Елена Николаевна – 9,2%", — сказала Позднякова.