Джерард Батлер и музыкант Нил Янг лишись домов из-за пожаров в Калифорнии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Лесные пожары в Калифорнии лишили своих домов известного шотландского актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга.

На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома. "Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации… Как и всегда я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, (на которые идут — ред.) пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса", — говорится в подписи к фотографии. Батлер также призвал поддержать пожарных.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

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"Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, теперь еще один", — сообщил Нил Янг в посте, опубликованном на странице его официального сайта.

Ранее сообщалось, что американский актер Чарли Шин заявил о пропаже своих родителей во время эвакуации в городе-курорте Малибу в Калифорнии из-за лесных пожаров, позднее его родители нашлись.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. По данным телеканала USA Today , пожар охватил почти 45 тысяч гектаров, к утру воскресенья пожарным удалось локализовать 25% пожара. Огонь разрушил 6,47 тысячи строений. На юге Калифорнии бушуют два пожара. Пожар Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров и был локализован на 10%. Другой пожар, Hill, распространился на 1,8 тысячи гектаров и уже локализован на 75%. В результате пожаров на юге штата в общей сложности были уничтожены 179 строений, огонь угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек. Ранее сообщалось о гибели 31 человека: 29 на севере Калифорнии и двое на юге штата. Еще 228 человек пропали без вести.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

Джерард Батлер получил известность благодаря работе в фильмах "Призрак Оперы" (2004), "300 спартанцев" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Голая правда" (2009), "Законопослушный гражданин" (2009) и других. В 2007 году актер был награжден премией канала MTV (MTV Movie Awards) за роль в фильме "300 спартанцев" в категории "Лучший бой".

Нил Янг — автор музыки к фильму режиссера Джима Джармуша "Мертвец" (Dead Man) 1995 года, номинированного на приз Каннского кинофестиваля. Также он номинировался на премию "Оскар" в 1994 году за песню к фильму "Филадельфия" (Philadelphia). Музыкант занял 34 строчку в списке величайших музыкантов ХХ века, составленным журналом Rolling Stone. Под исполнение Янгом песни "Long May You Run" был погашен Олимпийский огонь на церемонии закрытия XXI Олимпийских игр в Ванкувере. Группа Crazy Horse и Нил Янг с перерывами сотрудничают с конца 60-х.