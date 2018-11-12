В районе Окинавы потерпел крушение американский военный самолет F/A-18

ТОКИО, 12 ноя — РИА Новости. Американский военный истребитель и штурмовик F/A-18 потерпел крушение в районе японской префектуры Окинава и упал в море, сообщила телекомпания NHK.

По данным телекомпании, находившиеся на борту два летчика спасены.