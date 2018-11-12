Французский министр призвал сделать Европу "империей"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу "империей", похожей на США и Китай. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.
"Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть", — заявил министр.
При этом он сделал акцент на необходимости защитить Евросоюз от "незаконных" американских санкций в отношении Ирана и "встать на пути у правительства Дональда Трампа".
"Здесь речь идет о том, чтобы четко сказать США: мы являемся суверенным континентом и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю", — добавил ле Мэр.
"Общеевропейская армия"
Европейские политики регулярно высказывают предложения о создании единой армии Евросоюза. Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что мечтает об армии, "которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и зарубежных миссиях".
Выход США из сделки с Ираном
Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Тогда же он заявил о восстановлении всех ограничений. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки и продолжать сотрудничество с Ираном. Часть санкций начала действовать с 7 августа.
Дополнительные ограничительные меры США, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. Те, кто продолжат вести бизнес с Тегераном, рискуют попасть под вторичные санкции. Однако семь стран получили временные исключения: Китай (в том числе Тайвань), Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и Турция.