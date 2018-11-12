Израильские военные засекли пуски 17 ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские военные засекли с вечера воскресенья пуски 17 ракет из сектора Газа и перехватили три из них, сообщила армейская пресс-служба.
Обстрелы начались после перестрелки на территории анклава, где накануне вечером погибли шесть палестинских боевиков, включая полевого командира, и израильский офицер.
"По состоянию на 05.15 (06.15 мск) зафиксированы 17 пусков из сектора Газа по Израилю. Система ПВО "Железный купол" перехватила три из них", — сказано в текстовом сообщении.
Сирены тревоги, оповещающие израильтян о палестинских ракетах, звучали в приграничных районах с 22.20 (23.20 мск) воскресенья до 01.15 (02.15 мск) понедельника, после чего обстрелы прекратились.
Опасаясь новых нападений со стороны боевиков, израильские военные предприняли ряд мер предосторожности, включая приостановку железнодорожного сообщения на ветке между Ашкелоном и Сдеротом, где пассажирские поезда курсируют вдоль границы сектора Газа.
Из-за обострения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Франции, где он отмечал 100-летие окончания Первой мировой войны, и возвращается на родину, сообщила его канцелярия.
Инцидент угрожает сорвать процесс стабилизации в секторе Газа, который обозначился в последние недели с сокращением масштабов пограничных протестов и завозом в анклав миллионов долларов, предоставленных Катаром для выплаты жалования местным бюджетникам.