Японка убила американского военного из-за неразделенной любви

ТОКИО, 12 ноя — РИА Новости. Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Ёкоте, сообщила телекомпания NHK.

Тело 35-летнего американского военнослужащего нашли у нее в квартире. Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться, при этом она также хотела покончить с собой.

За несколько дней до убийства полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и попросила держаться подальше от американца.

Как показало вскрытие, сержант-майор умер от потери крови.