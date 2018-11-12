Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter объяснил, почему американский лидер Дональд Трамп на мероприятиях, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны, не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко.

По мнению сенатора, на мероприятиях во французской столице президент Украины "пожирал Трампа глазами". Как считает Пушков, игнорирование американским лидером заявления Порошенко о том, что российское телевидение транслирует "вранье", объясняется нежеланием Трампа лицемерить. Глава Белого дома считает Украину "зависимым, слабым, докучливым" государством, чьи лидеры "караулят его у туалета", чтобы "заглянуть в глаза", добавил Пушков.

"Лишнее рукопожатие", — резюмировал Пушков.

Ранее портал Global News опубликовал видео, на котором видно, что Трамп не стал пожимать руку Порошенко перед торжественной церемонией по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

На кадрах видно, как американский лидер прибыл к Триумфальной арке в Париже и отправился к месту на трибуне. Трамп поприветствовал французского коллегу Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоявших рядом гостей церемонии.

В это время Порошенко, находящийся во втором ряду, внимательно смотрел на Трампа. Однако американский лидер его не заметил.

Позднее украинский лидер в ответ на просьбу прокомментировать информацию о несостоявшемся рукопожатии обвинил российские СМИ во "вранье".

"Все, что вы говорите, — это вранье. Все, что говорит русское телевидение", — сказал он.

Порошенко также заявил, что в субботу в Париже у него состоялся краткий разговор с Трампом.

Пользователи социальных сетей высмеяли президента Порошенко после того, как Трамп не стал пожимать ему руку. По мнению комментаторов, украинский лидер остался за бортом истории.

"Порошенко за бортом истории. Смотрел щенячьим взглядом — и мне косточку, и мне", — полагает ЦоповСергей.

Пользователь Надежда считает, что Трамп не захотел здороваться с "попрошайкой".

"Трамп на вопрос, почему он не подал руку Порошенко, пояснил, что этой команде поросенок Петр еще не обучен", — говорится в записи другого пользователя.

В Париже в минувшее воскресенье состоялись масштабные торжества, приуроченные к 100-летию завершения Первой мировой войны. Во французскую столицу прибыли свыше 70 глав государств и руководителей правительств, а также лидеры международных организаций.