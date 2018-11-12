СМИ: при лесном пожаре в Калифорнии погибли 29 человек

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В результате лесного пожара в Калифорнии погибли 29 человек, 228 пропали без вести, сообщает телеканал KRON4.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

По данным телеканала, более 6,4 тысячи домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано. По меньшей мере 3,5 тысячи людей размещены в приюты.

Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.