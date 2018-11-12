Путин и Трюдо переговорили во время Форума мира в Париже

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Канады Джастин Трюдо переговорили во время Форума мира, проходившего по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, сообщает канадский телеканал CBC.

По данным телеканала, Трюдо сел в первый ряд в начале мероприятия. Президент РФ сел рядом с премьером Канады. Лидеры стран пожали руки и коротко переговорили.

Между тем телеканал CTV News со ссылкой на пресс-службу Трюдо сообщает, что премьер-министр Канады во время разговора с президентом России отметил "колоссальные жертвы российского народа во время двух мировых войн, поэтому важно, что Россия представлена здесь, чтобы говорить о мире".

Форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, открылся в воскресенье в Париже.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).