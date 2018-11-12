Белый дом рассказал о беседе Трампа с Путиным и другими лидерами в Париже

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Сегодня президент обедал с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также с многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор, ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ред.), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда", — сказала она.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ему удалось побеседовать с Дональдом Трампом в Париже. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент России ответил: "Хорошо".

Мероприятия в Париже

Французская столица в воскресенье принимала глав государств и правительств стран мира в рамках торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Источник в российской делегации ранее сообщил РИА Новости, что рассадка лидеров на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны была изменена, так что президенты России и США не смогли поговорить. Путин и Трамп сидели за одним столом, однако изначально предполагалась, что рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.