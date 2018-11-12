Премьер Финляндии допустил, что Россия "вмешалась" в работу GPS

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к нарушениям функционирования системы GPS во время учений НАТО. Его заявление приводит финская телекомпания Yle.
"Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия", — отметил Сипиля, добавив, что расследование данных нарушений еще не завершено.
По его словам, подобные действия могли быть "посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях".
Ранее Yle сообщила, что Хельсинки подозревают Москву в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture. Центр авианавигации Финляндии предупредил летчиков о сбоях в работе GPS на этой неделе. Речь шла о территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы — там, согласно информации Центра авианавигации, "сигнал GPS был ненадежным", система работала с перебоями 6-7 ноября. Доказательств российского вмешательства финская сторона, однако, не привела.
"Единый трезубец"
Trident Juncture, как утверждал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, не направлены против какой-либо страны, они сигнализируют, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".
В то же время европейский дипломатический источник, близкий к Североатлантическому альянсу, заявил РИА Новости, что учения НАТО Trident Juncture призваны предостеречь Россию от "военного авантюризма".
По его словам, европейские страны — члены НАТО обеспокоены возможной конфронтацией с Россией в случае военного инцидента вблизи границ альянса.
Столкновение норвежского фрегата с танкером
Спасатели эвакуировали 127 членов экипажа, в том числе семерых пострадавших. На борту фрегата остались десять человек, которые, как сообщили в спасательном центре, "удерживают контроль над кораблем".