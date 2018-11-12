Глава МИД Британии поедет в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Хашукджи

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант в понедельник посетит Саудовскую Аравию для обсуждения убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи и затем ОАЭ для обсуждения войны в Йемене, сообщается в заявлении МИД Британии.

"Он (Джереми Хант — ред.) будет использовать эти встречи, чтобы четко обозначить важность сотрудничества Саудовской Аравии с Турцией в проведении полного и заслуживающего доверия расследования смерти господина Хашукджи", — говорится в заявлении.

Согласно документу, во время визита в регион министр также будет искать поддержку международных региональных партнеров, чтобы содействовать мирному процессу в Йемене и прекратить кровопролитие в этой стране.

Как сообщается в заявлении во время визита Хант встретится с саудовским королем Салманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, главой МИД Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом Йемена Али Мохсеном аль-Ахмаром и министром иностранных дел Йемена Халедом аль-Ямани.