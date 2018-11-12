Венесуэла обвинила Колумбию в разрыве дипломатических контактов

МЕХИКО, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил в воскресенье правительство Колумбии в разрыве дипломатических контактов между двумя странами.

"(Колумбия) решила разорвать коммуникацию с законным правительством Боливарианской республики Венесуэлы, у меня нет контакта с главой МИД (Карлосом) Ольмесом Трухильо", — приводит портал Nuevo Herald заявление Арреасы.

По мнению венесуэльского министра, такая ситуация свидетельствует о "безответственности" его колумбийского коллеги.

Данные заявления были сделаны Арреасой через неделю после атаки на венесуэльских военных со стороны предполагаемых повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии, в результате которой трое бойцов национальной боливарианской гвардии Венесуэлы погибли и еще десять пострадали. В связи с этим Арреаса обратился к президенту Колумбии Ивану Дуке с просьбой возобновить переговоры с АНО.

"Чего хочет президент Мадуро от Колумбии? Чтобы вернулся мир, чтобы вернулся диалог (с АНО), чтобы президент Дуке действовал как политик, чтобы (руководство Колумбии) оставило одержимость Венесуэлой и посвятило себя настоящим проблемам Колумбии", – сказал венесуэльский министр.