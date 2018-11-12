Движение "Донецкая республика" лидирует на выборах в парламент ДНР

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Возглавляемое действующим врио главы самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным общественное движение "Донецкая республика" лидирует на выборах в парламент с 76,1% голосов, сообщили журналистам в пресс-службе центризбиркома после обработки обработаны 76% бюллетеней.

"Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, распределяются так: Общественное движение "Донецкая республика" — 76,1%… Общественное движение "Свободный Донбасс" — 23,9%", — говорится в сообщении.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На места в парламенте претендуют два общественных движения — "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей. Порога явки на выборах нет.