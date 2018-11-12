Израильский спецназ понес потери в ходе операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильский офицер погиб, его сослуживец получил ранение в перестрелке с палестинскими боевиками в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

По заявлению военных, перестрелка вспыхнула в ходе операции израильского спецназа на территории анклава. Дополнительные подробности не раскрываются.

По версии правящего в секторе Газа движения ХАМАС, очередное обострение конфликта началось с того, что накануне вечером группа израильского спецназа проникла на гражданском автомобиле на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков. После того, как "коммандос" обнаружили и они столкнулись с превосходящими силами противника, спецназ вызвал авиацию, уничтожившую еще пятерых палестинцев.

Израильтяне подтверждают факт проведения операции, которая переросла в перестрелку с боевиками, но не раскрывают ее подробностей.

После перестрелки палестинцы выпустили по меньшей мере десять ракет по югу Израиля, две из них перехвачены установками ПРО "Железный купол".

Из-за обострения в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил свое участие в мероприятиях во Франции в честь столетия окончания Первой мировой войны решил вернуться на родину.