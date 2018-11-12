СМИ посоветовали США закупить российские самолеты для тушения пожаров

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Использование российских самолетов-амфибий Бе-200 может быть полезным для Соединенных Штатов, которые каждый год страдают от масштабных природных пожаров, об этом пишет гонконгское издание Asia Times.

В четверг на севере Калифорнии начался лесной пожар Camp. По последним данным, огонь охватил более 42 тысяч гектаров и уничтожил почти семь тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата. В результате пожара погибли уже 25 человек, а город Парадайс был полностью уничтожен.

США на данный момент являются лидером в области авиастроения, однако они никогда не производили самолеты, предназначенные для тушения пожаров, пишет портал.

Лидерами в области борьбы с пожарами при помощи авиации являются Россия, Канада и Япония, у которых на вооружении имеются специализированные самолеты, указывает автор статьи.

При этом российский Бе-200, по сравнению с аналогами, обладает лучшими скоростными характеристиками при меньшей цене и схожей эффективности, отмечает Asia Times.

Однако, несмотря на то, что Бе-200 является одним из лучших вариантов по соотношению цены и качества, США практически не применяют российские амфибии для борьбы с пожарами. Вместо этого они обычно используют старые переоборудованные самолеты, которые при этом дороги в обслуживании и, зачастую, находятся не в лучшем техническом состоянии, отмечает издание.

США, невзирая на антироссийские санкции, могли бы взять в лизинг Бе-200, так как российские машины показали свою эффективность в работе, а Москва сама готова пойти навстречу в этом вопросе, считает автор статьи.

Администрация Дональда Трампа, вероятно, ищет точки соприкосновения для сотрудничества с Москвой в позитивном ключе, пишет издание.

Поэтому вопрос лизинга российских амфибий может стать одной из тем для обсуждения между лидерами двух стран на предстоящем саммите "Большой двадцатки", заключает журналист.

Бе-200 — многофункциональный самолёт-амфибия, построенный специально для тушения пожаров, поисково-спасательных миссий, охраны водных поверхностей, перевозки пассажиров и грузов. По ряду лётно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.