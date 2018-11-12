Израильские военные засекли пуски десяти ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские военные засекли пуски по меньшей мере десяти ракет из сектора Газа и перехватили две из них, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрелы начались после гибели шести палестинцев, включая полевого командира местных боевиков, в ходе операции военных на юге анклава.

"По состоянию на 23.58 (00.58 мск понедельника — ред.) зафиксированы десять пусков из сектора Газа по Израилю. Система ПВО "Железный купол" перехватила два из них", — сказано в текстовом сообщении.

Сирены тревоги продолжали звучать на юге Израиля и после указанного в сводке времени.

По версии правящего в секторе Газа движения ХАМАС, очередное обострение конфликта началось с того, что накануне вечером группа израильского спецназа проникла на гражданском автомобиле на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков. Когда "коммандос" были обнаружены и столкнулись с превосходящими силами противника, они вызвали авиацию, уничтожившую еще пятерых палестинцев.

Израильтяне подтверждают проведение операции, которая переросла в перестрелку с боевиками, но не раскрывают ее подробностей и не говорят о наличии потерь со своей стороны.

Из-за обострения на южных границах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Франции, где он отмечал 100-летие окончания Первой мировой войны, и возвращается на родину.