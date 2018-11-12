Выборы в Донбассе подрывают суверенитет Украины, считают Меркель и Макрон

БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Выборы в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках подрывают территориальную целостность и независимость Украины, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которое было распространено пресс-службой кабмина Германии.

Денис Пушилин лидирует на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 57,3% голосов. В парламентских выборах в ДНР — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". На выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики с 70,42 % голосов избирателей лидирует Леонид Пасечник. Возглавляемое им движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент с 75,2% голосов.

"Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", — говорится в заявлении лидеров ФРГ и Франции, которые провели в воскресенье встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

В заявлении подчеркиваются, что "противозаконные и нелегальные выборы в отдельных районах Донецка и Луганска, которые прошли… вопреки многочисленным призывам международного сообщества, противоречат духу минского соглашения и заявлению глав государств и правительств четырех стран "нормандского формата", которое было согласовано ими одновременно с минским пакетом мер в феврале 2015 года".

Меркель и Макрон заявили, что выборы в указанных районах должны быть проведены в соответствии с минским соглашением, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.