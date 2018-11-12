Нетаньяху сократил визит во Францию из-за обострения ситуации у Газы

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (477)

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сокращает визит во Францию и возвращается на родину из-за обострения ситуации на границе с сектором Газа, сообщила канцелярия главы правительства.

Причиной досрочного отлета из Парижа, где Нетаньяху участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, стала перестрелка израильских военных с палестинскими боевиками на юге анклава и возобновление ракетных обстрелов приграничных районов еврейского государства.

"В свете ситуации в сфере на юге премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль", — сказано в пресс-релизе.

На полях юбилейных мероприятий Нетаньяху провел краткие беседы с несколькими зарубежными лидерами, включая президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.