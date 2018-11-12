Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полеты в небе над Эстонией

ТАЛЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Истребители ВВС Германии Eurofighter, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу совершат ежедневные тренировочные полеты над территорией Эстонии на низких высотах, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.

Тренировочные полеты возобновились в начале сентября, после того как все полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были остановлены из-за инцидента со случайным запуском ракеты "воздух-воздух" истребителем ВВС Испании Eurofighter 7 августа. Ракету так и не нашли.

"В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и преимущественно вдали от населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Пилоты ВВС Германии и пять истребителей Eurofighter 30 августа сменили контингент ВВС Франции с четырьмя истребителями Mirage 2000-5, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии с 3 мая. В состав прибывшего в Эстонию подразделения входят около 160 военнослужащих. Основная база немецкой эскадрильи — Нойбург в Баварии.

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии. По заверению военных, полеты не противоречат законам Эстонии и согласованы с авиационным департаментом.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок. В Литве миссию выполняют истребители F-16 ВВС Бельгии.