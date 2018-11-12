Движение "Донецкая республика" лидирует на выборах в ДНР

Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Возглавляемое врио главы самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным общественное движение "Донецкая республика" лидирует на выборах в парламент с 74,3% голосов, заявила журналистам председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

"Общественное движение "Донецкая республика" — 74,3 %, общественное движение "Свободный Донбасс " 25,7%", — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На места в парламенте претендуют два общественных движения — "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей. Порога явки на выборах нет.