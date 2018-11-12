В секторе Газа шестеро палестинцев погибли при операции израильских войск

ГАЗА, 12 ноя — РИА Новости. Шестеро палестинцев погибли в ходе операции израильских военных на юге сектора Газа, сообщило местное министерство здравоохранения.

Личности погибших медики пока не раскрывают, но, по данным местных СМИ, среди них есть высокопоставленные боевики правящего в анклаве движения ХАМАС.

Палестинцы говорят, что израильская диверсионная группа, проникшая на территорию анклава, ликвидировала полевого командира в окрестностях города Хан-Юниса, но была обнаружена и вступила в бой, в ходе которого были убиты еще несколько палестинцев.

"Инцидент до сих пор не завершен. Наши силы противостоят опасной сионистской агрессии", — говорится в заявлении "Бригад Изеддина аль-Кассама".

"Шесть палестинцев погибли в результате израильской агрессии на востоке города Хан-Юниса", — сказал официальный представитель министерства Ашраф аль-Кидра.

Израильские военные признают, что проводили операцию в секторе Газа, которая переросла в перестрелку с боевиками.

"Все солдаты вернулись в Израиль", — написал в микроблоге в Twitter один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, опровергая появившиеся в СМИ сообщения о пленении военнослужащего.

В заявлении вооруженного крыла ХАМАС бригады "Кассам", полученном в распоряжение РИА Новости, сообщается, командир бригады "Кассам" Нура Бараку погиб в городе Хан-Юнис во время операции израильского спецназа. Палестинское агентство САФА сообщило, что военизированное крыло "Исламского джихада" бригада "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") объявила общую мобилизацию.

На израильскую операцию палестинцы ответили ракетными обстрелами юга Израиля, где несколько раз срабатывали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в защищенных помещениях. Военные говорят, что засекли пуски по меньшей мере двух реактивных снарядов и перехватили их с помощью установок "Железный купол".

Инцидент чреват новым обострением между Израилем и ХАМАС, ставя под угрозу усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в секторе Газа.