Пушилин лидирует на выборах главы ДНР

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выступает на площади имени Ленина в Донецке на торжественной акции единства Выбор Донбасса. 9 ноября 2018

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выступает на площади имени Ленина в Донецке на торжественной акции единства Выбор Донбасса. 9 ноября 2018

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Денис Пушилин лидирует на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 57,3% голосов избирателей, заявила журналистам председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова после обработки 27% бюллетеней.

"По состоянию на 00.00 были обработаны 27,19% бюллетеней со 149 избирательных комиссий. Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределились следующим образом: Роман Евстифеев 8,5%, Владимир Медведев 7,8%, Денис Пушилин 57,3%, Роман Хроменков 17,3 %, Шишкина Елена Николаевна 9,1%", — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР

Выборы в ДНР состоялись 11 ноября. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет, но, по данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 1,6 миллиона человек, или 80,1% избирателей. По оценкам наблюдателей, выборы носили демократический и открытый характер. Как отметили в Центризбиркоме, особых нарушений не зафиксировано.

В парламентских выборах в ДНР участвовали два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

Выборы в ЛНР

По данным ЦИК, на парламентских выборах с 74,3% голосов побеждает "Донецкая республика", общественное движение "Свободный Донбасс" получает 25,7% голосов.

На выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики с 74,42% голосов после обработки 31% бюллетеней побеждает врио главы ЛНР Леонид Пасечник, сообщили РИА Новости в республиканском ЦИК. За кандидата Олега Коваля проголосовали 15,35% избирателей, за Людмилу Руснак — 5,48%, за Наталью Сергун — 7,71%.

Возглавляемое Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент с 75,2% голосов. По данным республиканского ЦИК, за список кандидатов в депутаты от общественного движения "Луганский Экономический Союз" проголосовало 24,18 % избирателей.

Явка на выборах в ЛНР составила 77%.