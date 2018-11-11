При обстреле сектора Газа израильскими военными погибли пять палестинцев

ГАЗА, 11 ноя — РИА Новости. Пять палестинцев погибли при обстреле города Хан-Юнис в секторе Газа израильскими военными, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.
Палестинское агентство ВАФА сообщает, что пять палестинцев погибли, а также по меньшей мере семеро пострадали при обстреле на юге сектора Газа. Ранее израильские военные сообщили о перестрелке с палестинскими боевиками при проведении операции в секторе Газа.
Инцидент чреват новым обострением между Израилем и правящим в анклаве движением ХАМАС, ставя под угрозу усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в секторе Газа.