При обстреле сектора Газа израильскими военными погибли пять палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (477)

ГАЗА, 11 ноя — РИА Новости. Пять палестинцев погибли при обстреле города Хан-Юнис в секторе Газа израильскими военными, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Персонал Красного Полумесяца направил в больницу тела пяти палестинцев, погибших в результате израильского обстрела в городе Хан-Юнис, обострение (конфликта — ред.) продолжается", — рассказала представитель организации.

Палестинское агентство ВАФА сообщает, что пять палестинцев погибли, а также по меньшей мере семеро пострадали при обстреле на юге сектора Газа. Ранее израильские военные сообщили о перестрелке с палестинскими боевиками при проведении операции в секторе Газа.

Инцидент чреват новым обострением между Израилем и правящим в анклаве движением ХАМАС, ставя под угрозу усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в секторе Газа.