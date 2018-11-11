СМИ рассказали, кто мог дать Австрии данные о "шпионаже" в пользу России

ВЕНА, 11 ноя — РИА Новости. Информацию об отставном австрийском офицере, подозреваемом в разведдеятельности в пользу России, Австрия могла получит от спецслужб Великобритании, утверждает газета Kleine Zeitung со ссылкой на высокопоставленного австрийского офицера.
Как отмечает газета со ссылкой на свой источник, британцы могли намеренно передать эту информацию австрийскому правительству, чтобы отдалить его от Москвы, поскольку Вена, как отмечает издание, избрала "слишком мягкий курс" общения с Кремлём, что не нравится многим западным странам.
Актуальность предположения о том, что в деле отставного полковника не обошлось без помощи Лондона, обосновывается тем, что "британцы многие годы находятся в постоянной вражде с российскими спецслужбами". Упоминая дело Скрипалей, издание отмечает, что Австрия была в роли понимающей Россию страны, "всегда на тормозе" и стала одной из немногих стран, решивших не высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.