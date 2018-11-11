На юге сектора Газа погибли несколько палестинцев

ГАЗА, 11 ноя — РИА Новости. Несколько палестинских боевиков убиты и ранены в результате "инцидента в сфере безопасности" на юге сектора Газа, сообщил пресс-секретарь местного МВД Ияд аль-Базем.
Местные СМИ передают об ударах израильской авиации или операции спецподразделения против активистов боевого крыла правящего в анклаве движения ХАМАС.
"Инцидент безопасности на востоке города Хан-Юниса привел к убийству и ранению членов сопротивления", — говорится в заявлении, распространенном от имени аль-Базема.
Инцидент чреват новым обострением между Израилем и ХАМАС, ставя под угрозу усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в секторе Газа.