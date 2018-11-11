Песков заявил о беспокойстве России и Европы из-за договора РСМД

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Дальнейшая судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности непонятна, что вызывает беспокойства как в России, так и в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы обеспокоены ситуацией с ракетами малой и средней дальности, мы обеспокоены. Какова будет судьба дальше этого документа непонятно, а главное — что будет дальше с этими ракетами, это тоже непонятно. Поэтому нужно садиться и разговаривать", — сказал Песков в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале Россия-1

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.