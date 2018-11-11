ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье выбирали будущих глав и депутатов парламентов. Явка была очень высокой. В ДНР, по данным ЦИК, проголосовали более 1,6 миллиона человек, или 80,1%. В ЛНР явка составила 77%.
Это уже вторые с начала конфликта в Донбассе выборы глав и парламентов в ДНР и ЛНР. На пост главы Донецкой народной республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. В ЛНР четыре кандидата, в том числе и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.
В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В ЛНР — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Порога явки на выборах нет.
Выборы прошли спокойно, но не без провокаций
Выборы проходили на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Вопреки надеждам жителей и властей ДНР, 11 ноября не стало днем полной тишины.
Кроме того, согласно сообщению Минсвязи ДНР, по всей территории республики с самого утра отсутствует связь сотового оператора "Vodafon-Украина". Причина – повреждение линии между Донецком и Луганском. В некоторых районах республики из-за повреждения опорной сети в результате диверсии были перебои и в работе оператора ДНР "Феникс". При этом в Народной милиции ДНР заявляли, что ситуация на линии соприкосновения контролируемая.
Народная милиция ЛНР отметила, что ситуация в республике остается напряженной. В МВД заявили, что были предприняты несколько попыток сорвать выборы со стороны украинских спецслужб.
Он отметил, что все телефонные звонки были сделаны с территории, подконтрольной Киеву.
Без нарушений и при высокой явке
Избирательный процесс в ДНР и ЛНР проходил активно. С самого утра жители республик шли на избирательные участки. На многих образовывались очереди. По данным на 14.00 мск, в республиках проголосовали более половины избирателей. Итоговая явка в ДНР составила 80,1% избирателей, в ЛНР – 77%.
Депутат Госдумы РФ Алексей Диденко, который приехал в качестве международного наблюдателя в ЛНР, назвал явку беспрецедентной. Депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко, посетивший избирательные участки в ДНР, отметил, что такая явка подтверждает легитимность проводимых выборов.
"Активность очень высокая. Участие подавляющего числа жителей республики в голосовании — это подтверждение курса на интеграцию с Россией и доказательство того, что ДНР и ЛНР состоялись как государства", — сказал Козенко.
Международные наблюдатели отметили прозрачность и демократичность выборов. "Выборы прошли на высоком уровне по всем международным стандартам", — сказал депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, касаясь голосования в ЛНР.
Бывший замминистра национальной обороны Греции Костас Исихос, наблюдавший за выборами в ДНР, отметил, что голосование проходит согласно европейским стандартам. "Выборы в ДНР не противоречат минскому процессу. Сам процесс соответствует демократическим стандартам, принятым в европейских странах" — сказал Исихос.
Политик из Италии Алессандро Муссолино отметил, что в республиках "построение демократии лучше, чем в странах Западной Европы".
Всего за выборами в ДНР и ЛНР следили около 100 международных наблюдателей. Нарушений в ходе голосования с их стороны не зафиксировано.
Киев требует созыва контактной группы
В МИД Украины выразили протест проведению выборов в ДНР и заявили, что их результаты "являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны". Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведенные выборы нарушают минские соглашения и никем не будут признаны.
Кроме того, Киев потребовал провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу в связи с выборами.
В НАТО заявили, что проводимые в республиках выборы подрывают усилия по мирному урегулированию. "НАТО не признает выборы 11 ноября в самопровозглашенных и непризнанных "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике", о которых сообщают. Они противоречат букве и духу минских соглашений", — заявили в пресс-службе альянса.