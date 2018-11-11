При высокой явке: в ДНР и ЛНР прошли выборы глав и депутатов республик

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье выбирали будущих глав и депутатов парламентов. Явка была очень высокой. В ДНР, по данным ЦИК, проголосовали более 1,6 миллиона человек, или 80,1%. В ЛНР явка составила 77%.

Процедура голосования в республиках стартовала в 8.00 (совпадает с мск). В 20.00 все участки закрылись и приступили к подсчету голосов. В Киеве заявили, что не признают результаты голосования и потребовали созыва внеочередного заседания контактной группы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Международные наблюдатели, приехавшие в республики, отметили прозрачность избирательного процесса и высокую активность избирателей.

Это уже вторые с начала конфликта в Донбассе выборы глав и парламентов в ДНР и ЛНР. На пост главы Донецкой народной республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. В ЛНР четыре кандидата, в том числе и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В ЛНР — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Порога явки на выборах нет.

Выборы прошли спокойно, но не без провокаций

Выборы проходили на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Вопреки надеждам жителей и властей ДНР, 11 ноября не стало днем полной тишины.

По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, утром украинские силовики открывали огонь по окраинам ДНР на донецком и горловском направлениях. В Горловке поврежден один дом.

Кроме того, согласно сообщению Минсвязи ДНР, по всей территории республики с самого утра отсутствует связь сотового оператора "Vodafon-Украина". Причина – повреждение линии между Донецком и Луганском. В некоторых районах республики из-за повреждения опорной сети в результате диверсии были перебои и в работе оператора ДНР "Феникс". При этом в Народной милиции ДНР заявляли, что ситуация на линии соприкосновения контролируемая.

Народная милиция ЛНР отметила, что ситуация в республике остается напряженной. В МВД заявили, что были предприняты несколько попыток сорвать выборы со стороны украинских спецслужб.

"А именно путем сообщения о минировании нескольких избирательных участков, а также угроз в адрес членов участковых избирательных комиссий и рядовых избирателей", — рассказал заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Он отметил, что все телефонные звонки были сделаны с территории, подконтрольной Киеву.

Без нарушений и при высокой явке

Избирательный процесс в ДНР и ЛНР проходил активно. С самого утра жители республик шли на избирательные участки. На многих образовывались очереди. По данным на 14.00 мск, в республиках проголосовали более половины избирателей. Итоговая явка в ДНР составила 80,1% избирателей, в ЛНР – 77%.

Депутат Госдумы РФ Алексей Диденко, который приехал в качестве международного наблюдателя в ЛНР, назвал явку беспрецедентной. Депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко, посетивший избирательные участки в ДНР, отметил, что такая явка подтверждает легитимность проводимых выборов.

"Активность очень высокая. Участие подавляющего числа жителей республики в голосовании — это подтверждение курса на интеграцию с Россией и доказательство того, что ДНР и ЛНР состоялись как государства", — сказал Козенко.

Как отметила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, провокаций и попыток срыва процесса голосования зафиксировано не было. В ЛНР отметили, что жалоб в ЦИК республики не поступало, "были зафиксированы незначительные нарушения, которые никак не повлияли на избирательный процесс".

Международные наблюдатели отметили прозрачность и демократичность выборов. "Выборы прошли на высоком уровне по всем международным стандартам", — сказал депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, касаясь голосования в ЛНР.

Бывший замминистра национальной обороны Греции Костас Исихос, наблюдавший за выборами в ДНР, отметил, что голосование проходит согласно европейским стандартам. "Выборы в ДНР не противоречат минскому процессу. Сам процесс соответствует демократическим стандартам, принятым в европейских странах" — сказал Исихос.

Политик из Италии Алессандро Муссолино отметил, что в республиках "построение демократии лучше, чем в странах Западной Европы".

Всего за выборами в ДНР и ЛНР следили около 100 международных наблюдателей. Нарушений в ходе голосования с их стороны не зафиксировано.

Киев требует созыва контактной группы

Еще накануне голосования генпрокуратура Украины заявила, что Службой безопасности заведено уголовное дело "по факту организации незаконных выборов" в ДНР и ЛНР, и пригрозила 10-15 годами лишения свободы за организацию выборов.

В МИД Украины выразили протест проведению выборов в ДНР и заявили, что их результаты "являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны". Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведенные выборы нарушают минские соглашения и никем не будут признаны.

Кроме того, Киев потребовал провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу в связи с выборами.

В НАТО заявили, что проводимые в республиках выборы подрывают усилия по мирному урегулированию. "НАТО не признает выборы 11 ноября в самопровозглашенных и непризнанных "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике", о которых сообщают. Они противоречат букве и духу минских соглашений", — заявили в пресс-службе альянса.