Пасечник назвал выборы в ЛНР историческим событием

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник во время голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР в Луганске. 11 ноября 2018

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник во время голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР в Луганске. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Прошедшие в самопровозглашенной Луганской народной республике выборы главы и депутатов народного Совета ЛНР являются историческим событием, заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, обращаясь с главной площади Луганска к жителям республики.

"Благодаря вашей поддержке мы стали участниками поистине исторического события. Мы вместе с вами провели демократичные, открытые выборы. С чем я вас и поздравляю", — сказал Пасечник.

Итоговая явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента ЛНР составила 77%, заявила ранее председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Пасечник поблагодарил жителей республики "за активную позицию".

"За то, что вы верите в наше будущее. В 2014 году мы определили наш путь, избрали нашу судьбу. Мы решили, что нашу республику мы будем строить в русском мире, с Россией в сердце. Мы решили, что это наш путь и никто не собьет нас с этого пути. Сегодня своей высокой явкой мы подтвердили правильность сделано но выбора. Сегодня мы голосовали за нашу свободу, независимость и мир на нашей земле", — сказал и.о. главы ЛНР.

Он подчеркнул, что жители ЛНР строят республику "где власть принадлежит народу". "Мы объявим результаты наших выборов и заявим на весь мир, что Донбасс провел открытые, честные выборы, на которых власть избрал народ. Луганская народная республика — это демократичное государство", — заявил Пасечник.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходили в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.