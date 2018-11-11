В Сети высмеяли Порошенко, не дождавшегося рукопожатия с Трампом

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко после того, как американский лидер Дональд Трамп не стал пожимать ему руку во время торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже.

После прибытия к Триумфальной арке глава Белого дома подал руку нескольким гостям мероприятия. При этом Трамп оставил украинского президента без внимания, хотя тот пристально на него смотрел.

"Порошенко предложил отменить рукопожатие на государственном уровне", — пошутила Кристина Эрбе.

"Этот взгляд щенка", — написал Михаил Шатун.

"Как брошенка на него покосился", — говорится в комментарии Евгения Высоцкого.

"Петра Алексеевича проигнорировали. Предлагаю Трампа в "Миротворец" и не приглашать на юбилей рошеновских вафелек. Стыдоба, теперь надо караулить возле писсуара", — пишет Рыбалко Николай.

"Трамп на вопрос, почему он не подал руку Порошенко, пояснил, что этой команде поросенок Петр еще не обучен", — говорится в записи другого пользователя.

"Трамп не поздоровался с Порошенко, якась зрада", — прокомментировал ситуацию Кирилл Молчанов.