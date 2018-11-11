ВСУ обстреливают окраины Горловки в день выборов, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, горит дом, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 21.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по Зайцево (окраины Горловки — ред.). В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома… Из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты МЧС ДНР не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет", — сказал представитель ведомства.

Выборы глав и депутатов Народных советов прошли в ДНР и ЛНР в воскресенье. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.