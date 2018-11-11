В школах и детсадах Кривого Рога объявили каникулы из-за отсутствия тепла

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В школах и детских садах украинского города Кривой Рог, обслуживаемых государственным предприятием "Криворожская теплоцентраль", объявили временные каникулы из-за отсутствия тепла, сообщает агентство "Украинские новости".

"Мы просто вынуждены пойти на это шаг. Здоровье детей дороже всего. Максимальная температура в садиках достигает плюс 14 градусов", — пояснила начальник управления образования и науки горсовета Татьяна Крипак.

В воскресенье в городе без тепла остались 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более 2 тысяч многоэтажных домов и воинская часть. Всего отопления нет у около 300 тысяч человек из 630-тысячного населения города, пишет издание.