Порошенко обсудил с Меркель и Макроном обмен пленными в Донбассе

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил необходимость срочного возобновления процесса обмена пленными в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко обсуждает с Меркель и Макроном вопрос выборов в Донбассе.

Как заявил Порошенко на брифинге, они также обсудили вопрос срочного возвращения к обмену пленными, "в том числе военных, которые удерживаются незаконно на оккупированной территории Донбасса". Трансляцию вел украинский "5 канал". По его словам, затрагивались и тема осужденных в РФ украинцев.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.