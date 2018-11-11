МЧС ЛНР не зафиксировало чрезвычайных происшествий во время выборов

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировало чрезвычайных ситуаций в день проведения выборов главы и парламента ЛНР, заявил начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Евгений Останин.

"МЧС ЛНР вторые сутки несет службу в усиленном варианте. Все караулы переведены на двухсменное несение службы. За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории ЛНР не зафиксировано", — рассказал Останин. Он уточнил, что за сутки было зафиксировано пять незначительных пожаров без гибели и пострадавших.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходили в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.