МЧС ЛНР не зафиксировало чрезвычайных происшествий во время выборов

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировало чрезвычайных ситуаций в день проведения выборов главы и парламента ЛНР, заявил начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Евгений Останин.
Выборы главы и депутатов ЛНР проходили в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.