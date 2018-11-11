Порошенко заявил, что кратко поговорил с Трампом в Париже

Главы государств и правительств на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Главы государств и правительств на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел в субботу в Париже краткий разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"В целом произошло более 40 встреч. И вчера было краткое обсуждение с президентом США. По итогам этого обсуждения, сегодня была встреча министра иностранных дел (Украины Павла) Климкина и государственного секретаря (США Майка) Помпео ", — заявил Порошенко на брифинге в Париже, трансляцию которого вел украинский "5 канал".

Масштабные памятные мероприятия по случая 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые приглашены несколько десятков глав государств и правительств, состоялись в Париже в воскресенье.