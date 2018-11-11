ЦИК ДНР заявил, что не зафиксировал попыток срыва голосования

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики не зафиксировал попыток срыва избирательного процесса и провокаций на выборах главы и депутатов Народного совета, заявила журналистам председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

"Нет. Таких попыток зафиксировано не было. Ни службы МВД, ни госбезопасности нам об этом не докладывали. К нам такая информация не поступала", — сказала Позднякова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Выборы прошли в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.