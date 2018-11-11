На выборах в ДНР проголосовали более 1,6 миллиона человек

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Более 1,6 миллиона человек проголосовали на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила журналистам глава центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

"По предварительным данным, более 1 миллиона 600 тысяч человек", — сказала она.

Выборы прошли в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.