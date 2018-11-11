Украинские спецслужбы пытались сорвать выборы в ЛНР, заявили в Луганске

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские спецслужбы предприняли ряд попыток срыва выборов в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
"Спецслужбы Украины предприняли ряд попыток сорвать процесс выборов путем телефонного терроризма. А именно путем сообщения о минировании нескольких избирательных участков, а также угроз в адрес членов участковых избирательных комиссий и рядовых избирателей", — сказал замминистра. По его информации, все телефонные звонки были сделаны с территории, подконтрольной Киеву.
Параскеев отметил высокий профессионализм всех силовых структур, задействованных в обеспечении правопорядка на выборах.
"Благодаря слаженности действий всех силовых структур ЛНР нарушений общественного порядка не допущено", — сказал он.
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.