Украинские спецслужбы пытались сорвать выборы в ЛНР, заявили в Луганске

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские спецслужбы предприняли ряд попыток срыва выборов в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Голосование на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР проходило с 08.00 до 20.00 мск.

"Спецслужбы Украины предприняли ряд попыток сорвать процесс выборов путем телефонного терроризма. А именно путем сообщения о минировании нескольких избирательных участков, а также угроз в адрес членов участковых избирательных комиссий и рядовых избирателей", — сказал замминистра. По его информации, все телефонные звонки были сделаны с территории, подконтрольной Киеву.

Параскеев отметил высокий профессионализм всех силовых структур, задействованных в обеспечении правопорядка на выборах.

"Благодаря слаженности действий всех силовых структур ЛНР нарушений общественного порядка не допущено", — сказал он.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходили в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.