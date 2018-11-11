Порошенко заявил, что выборы в Донбассе никто не признает

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса никем не будут признаны.

"Абсолютное большинство наших партнеров – это и ЕС, и Соединенные штаты Америки, и Канада, и отдельные страны-члены ЕС… Жесткое заявление от наших партнеров из Польши, которые призывают к новым санкциям – эта реакция четко утверждает, что эти выборы никем не будут признаны, это грубое нарушение минских договоренностей", — заявил Порошенко на брифинге в Париже, трансляцию которого вел украинский "5 канал".

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье активно принимают участие в выборах глав и депутатов ДНР и ЛНР. По состоянию на 18.00 мск, явка избирателей в обеих республиках уже превысила 70%.

На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов.

В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. Избранным также считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.