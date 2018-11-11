Порошенко заявил, что выборы в Донбассе никто не признает

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса никем не будут признаны.
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье активно принимают участие в выборах глав и депутатов ДНР и ЛНР. По состоянию на 18.00 мск, явка избирателей в обеих республиках уже превысила 70%.
В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. Избранным также считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.