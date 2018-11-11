В ЛНР приступили к подсчету голосов на выборах

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Голосование на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Луганской народной республики завершилось, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, сообщила в воскресенье на пресс-конференции председатель ЦИК Елена Кравченко.

"Голосование на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета завершилось. Комиссии приступили к подсчету голосов", — сказала она. Кравченко уточнила, что все 316 избирательных участков закрылись в 20.00 (совпадает с мск).

На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.