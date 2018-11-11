Порошенко в Париже обсуждает с Меркель и Макроном выборы в Донбассе

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно выборов в Донбассе, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
"Лидеры Украины, Германии и Франции начали трехсторонние переговоры в Париже", — написал Цеголко в микроблоге в Twitter. При этом он назвал проходящие сегодня выборы в Донбассе "фейковыми".
Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу pic.twitter.com/8qFbuNxhmF— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 ноября 2018 г.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов.