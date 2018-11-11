Депутат Госдумы отметил высокую явку и хорошую организацию выборов в ЛНР

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Александр Старовойтов, принимавший участие в наблюдении за выборами в самопровозглашенной Луганской народной республике, отметил высокую явку среди избирателей и хорошую организацию выборного процесса.
"Я могу сказать, что такую явку я наблюдал собственно, может быть, что-то похожее отдалено на некоторых участках, когда президентские выборы (в РФ)… Очередь стояла около кабинок для голосования, потому что люди получали бюллетени, предоставляя удостоверение личности, паспорт, и просто все кабинки для голосования были заняты — и на некоторых участках образовывалась очередь по пять, семь, десять человек", — сказал Старовойтов РИА Новости.
Парламентарий отметил, что избирательные комиссии в ЛНР были хорошо подготовлены, а сама процедура выборов "была отлично организована".
На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.