Депутат Госдумы отметил высокую явку и хорошую организацию выборов в ЛНР

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Александр Старовойтов, принимавший участие в наблюдении за выборами в самопровозглашенной Луганской народной республике, отметил высокую явку среди избирателей и хорошую организацию выборного процесса.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы в воскресенье примет участие в наблюдении за ходом выборов в ЛНР.

"Я могу сказать, что такую явку я наблюдал собственно, может быть, что-то похожее отдалено на некоторых участках, когда президентские выборы (в РФ)… Очередь стояла около кабинок для голосования, потому что люди получали бюллетени, предоставляя удостоверение личности, паспорт, и просто все кабинки для голосования были заняты — и на некоторых участках образовывалась очередь по пять, семь, десять человек", — сказал Старовойтов РИА Новости.

Парламентарий отметил, что избирательные комиссии в ЛНР были хорошо подготовлены, а сама процедура выборов "была отлично организована".

"Мы ездили с коллегами по разным участкам (ЛНР), на некоторых пересекались, естественно, обменивались информацией, но, честно говоря, с их слов я не слышал о каких- то нарушениях. При том, что мы видели еще немалое количество иностранных наблюдателей — общались, безусловно, еще и с ними", — добавил депутат.

На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.