В Португалии два F16 сопроводили самолет Air Astana после сигнала бедствия

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Два самолета ВВС Португалии F16 сопровождали самолет AirAstana, на борту которого были шесть членов экипажа без пассажиров, из-за возникших технических проблем. В результате лайнер смог приземлиться в аэропорту города Бежа.

По данным агентства AP, которое ссылается на генерал-лейтенанта Мануэля Кошту, у самолета "возникли проблемы управления и контроля". Самолет смог приземлиться в аэропорту Бежа с третьей попытки, сообщает газета Jornal de Noticias. Членам экипажа оказана медицинская помощь.

Два истребителя португальских ВВС вылетели с базы в Монте-Реал (округ округ Лейрия), чтобы сопроводить самолет, который подал сигнал бедствия.