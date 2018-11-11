Наблюдатель из Германии дал высокую оценку выборам в ДНР

Наблюдатель из Германии Андреас Маурер во время народных гуляний на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР у избирательного участка №177 в Донецке

Наблюдатель из Германии Андреас Маурер во время народных гуляний на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР у избирательного участка №177 в Донецке

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Выборы главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики соответствуют международным стандартам и прошли при высокой явке избирателей, заявил Андреас Маурер — наблюдатель из Германии, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка.

"Эти выборы соответствовали всем международным стандартам. Что было удивительно для меня, уже на третьем участке, на котором мы побывали, были очереди, люди в среднем стояли десять минут, чтобы проголосовать. На всех избирательных участках была одна и также картина", — сказал Маурер на брифинге.

Наблюдатель из Финляндии, политолог Йохан Бекман отметил прозрачность и открытость выборов в ДНР. "То, что мы видели – это были очень успешные, хорошо организованные выборы. Уверен, голос народа будет услышан сегодня. Я уверен, что это одни из самых чистых, открытых, прозрачных выборов, которые мы видели", — сказал Бекман.

Наблюдатели также отметили очень высокую явку на избирательных участках.

"В течение всего дня мы видели большое количество людей. Никогда не видел такой явки на выборах. При этом спокойная обстановка. Были очереди, но все спокойно стояли. Наша группа не видела никаких нарушений. Эти выборы не противоречат минским договоренностям", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.