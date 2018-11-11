Наблюдатель из Германии дал высокую оценку выборам в ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Выборы главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики соответствуют международным стандартам и прошли при высокой явке избирателей, заявил Андреас Маурер — наблюдатель из Германии, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка.
Наблюдатель из Финляндии, политолог Йохан Бекман отметил прозрачность и открытость выборов в ДНР. "То, что мы видели – это были очень успешные, хорошо организованные выборы. Уверен, голос народа будет услышан сегодня. Я уверен, что это одни из самых чистых, открытых, прозрачных выборов, которые мы видели", — сказал Бекман.
Наблюдатели также отметили очень высокую явку на избирательных участках.
"В течение всего дня мы видели большое количество людей. Никогда не видел такой явки на выборах. При этом спокойная обстановка. Были очереди, но все спокойно стояли. Наша группа не видела никаких нарушений. Эти выборы не противоречат минским договоренностям", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.