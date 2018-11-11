В Варшаве проходит марш в честь 100-летия независимости Польши

ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Более 200 тысяч человек принимают участие в марше в Варшаве в ознаменование 100-летия независимости Польши, сообщил глава МВД страны Иоахим Бруджиньский.

"По предварительным данным полиции, в марше в Варшаве принимают участие более 200тысяч человек", — написал глава МВД в микроблоге в Twitter

Как передает корреспондент РИА Новости, фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — государственный, организованный президентом страны Анджеем Дудой, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами. В воскресенье в Польше отмечают столетие восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

Впереди колонны идет рота почетного караула польской армии. Это символизирует государственный характер торжества, который придан этому маршу. В колонне идут представители различных политических сил, партий, общественных организаций, они несут государственные флаги Польши. Среди участников марша — Дуда, другие члены правительства, известные политические деятели.

По ходу шествия колонны раздаются хлопки взрывпакетов, зажигаются файеры — полиция не может этому помешать. Националисты время от времени пытаются вступить в стычки с антифашистами, но в данных эпизодах полиция пока справляется: серьезных стычек удается избежать.

Шествие под предводительством Дуды проходит исключительно под национальными бело-красными флагами.

Националисты же несут свою символику. Имеются у них и плакаты антиисламской направленности.

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