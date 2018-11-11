В Варшаве проходит марш в честь 100-летия независимости Польши

ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Более 200 тысяч человек принимают участие в марше в Варшаве в ознаменование 100-летия независимости Польши, сообщил глава МВД страны Иоахим Бруджиньский.Twitter.
Как передает корреспондент РИА Новости, фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — государственный, организованный президентом страны Анджеем Дудой, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами. В воскресенье в Польше отмечают столетие восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.
Впереди колонны идет рота почетного караула польской армии. Это символизирует государственный характер торжества, который придан этому маршу. В колонне идут представители различных политических сил, партий, общественных организаций, они несут государственные флаги Польши. Среди участников марша — Дуда, другие члены правительства, известные политические деятели.
Шествие под предводительством Дуды проходит исключительно под национальными бело-красными флагами.
Националисты же несут свою символику. Имеются у них и плакаты антиисламской направленности.
Десятки тысяч человек прошли маршем по Варшаве в честь 100-летия независимости Польши. #Warsaw #poland #IndependenceDay pic.twitter.com/hed5Yw55Gk— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.