Бывшая правящая партия Армении примет участие в парламентских выборах

ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Экс-правящая, а ныне оппозиционная Республиканская партия Армении примет участие в досрочных парламентских выборах 9 декабря, заявил в воскресенье журналистам член партии, бывший министр обороны страны Виген Саркисян.

"Принято решение участвовать в досрочных парламентских выборах", — сказал Саркисян после заседания совета и исполнительного органа партии.

Он добавил, что партия сейчас находится на этапе трансформации, перехода от правящей к оппозиционной силе и готова использовать свой опыт в качестве оппозиционной партии. "У нас есть институциональные возможности подготовиться к выборам в кратчайшие сроки", — отметил Саркисян.

Республиканская партия Армении стала первой независимой в стране официально зарегистрированной партией (1991 год). В 2007 году партию и правительство возглавил Саргсян. РПА была правящей партией с 1999 года. После избрания премьером Никола Пашиняна она перешла в оппозицию. Саркисян возглавлял избирательный список партии на парламентских выборах 2017 года.

Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.

Премьер Пашинян 16 октября подал в отставку. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера.

В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владел блок "Елк" (Исход), возглавляемый Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".