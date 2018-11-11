Прокуратура Вены заподозрила контрразведчика в шпионаже

ВЕНА, 11 ноя — РИА Новости. Прокуратура Вены подтвердила, что ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) по подозрению в шпионаже, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.
Ранее газета Kronen Zeitung написала, что сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) подозревается в разглашении государственной тайны в пользу России. По утверждению издания, дело в отношении контрразведчика ведется уже на протяжении года.
Глава МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу России. Посла Австрии вызвали в пятницу в МИД.