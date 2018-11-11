Прокуратура Вены заподозрила контрразведчика в шпионаже

ВЕНА, 11 ноя — РИА Новости. Прокуратура Вены подтвердила, что ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) по подозрению в шпионаже, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

"Дело ведется в закрытом режиме, поэтому подробностей я сказать не могу", — сказала собеседница агентства, отказавшись также давать детали касательно страны, в пользу которой сотрудник якобы вел разведдеятельность. Посольство России в Австрии отказалось комментировать сообщение СМИ.

Ранее газета Kronen Zeitung написала, что сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) подозревается в разглашении государственной тайны в пользу России. По утверждению издания, дело в отношении контрразведчика ведется уже на протяжении года.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник Вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву.

Глава МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу России. Посла Австрии вызвали в пятницу в МИД.